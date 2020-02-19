«Сердце болит»: глава секты «Орден Пути» попала в больницу Сестрорецка

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Игорь Рязов
Эксклюзив 33

Гайва Тихомирова оказалась в медчуреждении с подозрением на инсульт.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Предполагаемая глава секты «Орден Пути» Гайва Тихомирова попала в больницу Сестрорецка, пишет 78.ru.

На кадрах видно, что Тихомирова лежит на медицинской каталке. Ее переводят из реанимации в обычную палату. Женщина только недавно отошла от наркоза. Рядом с ней находятся дочь и сожительница Тайрис.

«Сердце болит», — сказала Тихомирова.

«Не нужно волноваться и переживать», — успокаивала ее Тайрис, говоря, что в палате назначат лечение и терапию.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемая в управлении сектой попала в больницу Сестрорецка с подозрением на инсульт. Всех остальных участников оккультной организации допросили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава секты «Орден Пути» имеет двойное гражданство. По версии следствия, с 2001 года она оказывает психологическую помощь гражданам на платной основе. К незаконной деятельности могут быть причастны ее сын и дочь-студентка.

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