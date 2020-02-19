«Со мной никаких манипуляций не производилось!» — подруга рассказала о предполагаемой главе секты «Орден пути»
Приятельница задержанной за мошенничество проходит по делу в качестве свидетеля.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: 5-tv.ru
Накануне прошли масштабные обыски в квартирах руководителей секты «Орден Пути» в Санкт-Петербурге. У адептов организации нашли арбалет, мечи, охотничьи ножи и множество оккультных предметов, бижутерии и маленьких плюшевых игрушек. Подруга предполагаемой руководительницы незаконного объединения Вероника Сазонова прокомментировала ситуацию.
В ряде СМИ появилась информация, что Сазонова — заведующая терапевтическим отделением одной из поликлиник Северной столицы, выписывала рецепты для покупки запрещенных веществ, которые использовались сектантами. Женщина подобные обвинения отрицает, и утверждает, что проходит по делу свидетелем. В ее доме также были проведены обыски.
«Я не являюсь адептом секты. Данные препараты я не выписывала. Пока мне не предъявлено обвинение… Я прохожу по этому делу как свидетель. Я являюсь человеком, который лечит ее и семью. Я врач. Со мной никаких действий, манипуляций не производилось», — сказала медик.
Вероника Сазонова утверждает, что ее никогда не интересовало, чем предполагаемая руководительница «Ордена пути» зарабатывала себе на жизнь.
«Чем люди занимаются во внерабочее время, как зарабатывают деньги — ну, это как-то не корректно вопрос задавать. Никто не запрещает иметь книги, чем-то заниматься…», — поделилась размышлениями подруга возможного организатора секты.
По данным следствия, предполагаемая глава сообщества, имеет двойное гражданство, в том числе Литвы, и с 2001 года оказывает психологическую помощь гражданам на платной основе. К незаконной деятельности могут быть причастны сын предполагаемой руководительницы (на него зарегистрирован психологический центр) и ее дочь-студентка.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Предполагаемому организатору секты грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт объяснил принцип работы секты «Орден Пути» и ее опасность.
Нашли ошибку?