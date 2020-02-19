Накануне прошли масштабные обыски в квартирах руководителей секты «Орден Пути» в Санкт-Петербурге. У адептов организации нашли арбалет, мечи, охотничьи ножи и множество оккультных предметов, бижутерии и маленьких плюшевых игрушек. Подруга предполагаемой руководительницы незаконного объединения Вероника Сазонова прокомментировала ситуацию.

В ряде СМИ появилась информация, что Сазонова — заведующая терапевтическим отделением одной из поликлиник Северной столицы, выписывала рецепты для покупки запрещенных веществ, которые использовались сектантами. Женщина подобные обвинения отрицает, и утверждает, что проходит по делу свидетелем. В ее доме также были проведены обыски.

«Я не являюсь адептом секты. Данные препараты я не выписывала. Пока мне не предъявлено обвинение… Я прохожу по этому делу как свидетель. Я являюсь человеком, который лечит ее и семью. Я врач. Со мной никаких действий, манипуляций не производилось», — сказала медик.

Вероника Сазонова утверждает, что ее никогда не интересовало, чем предполагаемая руководительница «Ордена пути» зарабатывала себе на жизнь.

«Чем люди занимаются во внерабочее время, как зарабатывают деньги — ну, это как-то не корректно вопрос задавать. Никто не запрещает иметь книги, чем-то заниматься…», — поделилась размышлениями подруга возможного организатора секты.

По данным следствия, предполагаемая глава сообщества, имеет двойное гражданство, в том числе Литвы, и с 2001 года оказывает психологическую помощь гражданам на платной основе. К незаконной деятельности могут быть причастны сын предполагаемой руководительницы (на него зарегистрирован психологический центр) и ее дочь-студентка.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Предполагаемому организатору секты грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт объяснил принцип работы секты «Орден Пути» и ее опасность.