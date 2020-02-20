От кого бежал спускавшийся по простыням мужчина в Москве?
Инцидент произошел днем 20 февраля в Востряковском проезде на юге столицы.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Мужчина, спускавшийся из окна квартиры московской многоэтажки в Востряковском проезде по простыням, пытался таким образом скрыться от нагрянувших с обыском правоохранителей.
Как стало известно 5-tv.ru, 34-летний таксист подозревается в краже. Против него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина сорвался с высоты седьмого этажа, спускаясь из окна по простыне. Очевидцы зафиксировали побег на видео.
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