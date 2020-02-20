Спускавшийся по простыням мужчина сорвался с седьмого этажа в Москве

Мужчина сорвался с высоты седьмого этажа в Москве, спускаясь из окна по простыне. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 20 февраля в Востряковском проезде на юге столицы.

По предварительным данным, пострадавший сначала упал на дерево, после чего рухнул на землю. Пребывая, предположительно, в состоянии болевого шока, мужчина даже пытался самостоятельно передвигаться. В настоящее время бригада скорой помощи везет его в больницу.