Спускавшийся по простыням мужчина сорвался с седьмого этажа в Москве

|
Василий Заика
33

Инцидент произошел днем 20 февраля в Востряковском проезде на юге столицы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Мужчина сорвался с высоты седьмого этажа в Москве, спускаясь из окна по простыне. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 20 февраля в Востряковском проезде на юге столицы.

По предварительным данным, пострадавший сначала упал на дерево, после чего рухнул на землю. Пребывая, предположительно, в состоянии болевого шока, мужчина даже пытался самостоятельно передвигаться. В настоящее время бригада скорой помощи везет его в больницу.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.69
-0.08 68.78
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...