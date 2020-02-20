Главу секты «Орден Пути» полицейским пришлось в буквальном смысле заносить в суд

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 22

Гайва Тихомирова по дороге до кабинета опиралась только на одну ногу. Вторую она просто волочила за собой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Полицейские доставили главу секты «Орден Пути» Гайву Тихомирову в Московский суд для избрания ей меры пресечения. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из здания суда.

На кадрах видно, что Тихомирову чуть ли не на руках внесли в зал суда. Двое полицейских держали ее под руки. Сама она опиралась только на одну ногу, а вторую просто волочила за собой.

Во время заседания следователь запросил арестовать главу секты «Орден Пути» на два месяца — до 20 апреля. Он сообщил, что та подозревается в совершении семи преступлений, наказание за каждое из которых предусматривает до трех лет лишения свободы. Сторона обвинения полагает, что обвиняемая может скрыться от следствия и уничтожить доказательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для доставки в суд главу секты «Орден Пути» забрали из больницы Сестрорецка. В медучреждение она попала с подозрением на инсульт вскоре после обысков у руководства секты.

По версии следствия, Гайва Тихомирова и ее сообщники похитили у клиентов несколько сотен тысяч евро в качестве платы за психологические тренинги и «купола защиты» от сглаза.

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.74
0.05 68.77
-0.01
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые сводят мужчин с ума

Новости Lentainform

Загрузка...