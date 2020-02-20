Главу секты «Орден Пути» забрали из больницы и повезли в суд — видео

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Игорь Рязов
Эксклюзив 31

На эксклюзивных кадрах видно, что полицейские подвезли женщину к автомобилю на кресле-коляске.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Полицейские забрали главу секты «Орден Пути» Гайву Тихомирову из больницы Сестрорецка и повезли в суд. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, на котором запечатлен этот процесс.

На кадрах видно четверых полицейских, которые помогают женщине сесть в автомобиль. Судя по всему, к машине ее привезли в кресле-коляске. Когда все сборы завершились, правоохранители направились в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава секты «Орден Пути» попала в больницу Сестрорецка с подозрением на инсульт. Журналисту удалось снять ее на видео, пока женщину перевозили из реанимации в обычную палату.

На следующий день, 20 февраля, Гайву Тихомирову задержали. По версии полиции, она и ее сообщники похитили у клиентов несколько сотен тысяч евро в качестве платы за психологические тренинги и «купола защиты» от сглаза.

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