Полицейские забрали главу секты «Орден Пути» Гайву Тихомирову из больницы Сестрорецка и повезли в суд. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, на котором запечатлен этот процесс.

На кадрах видно четверых полицейских, которые помогают женщине сесть в автомобиль. Судя по всему, к машине ее привезли в кресле-коляске. Когда все сборы завершились, правоохранители направились в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава секты «Орден Пути» попала в больницу Сестрорецка с подозрением на инсульт. Журналисту удалось снять ее на видео, пока женщину перевозили из реанимации в обычную палату.

На следующий день, 20 февраля, Гайву Тихомирову задержали. По версии полиции, она и ее сообщники похитили у клиентов несколько сотен тысяч евро в качестве платы за психологические тренинги и «купола защиты» от сглаза.