Суд арестовал «15-летнего Чикатило» из Мурманской области

Несовершеннолетний житель Мурманской области, которого в прессе называют «15-летним Чикатило», заключен под стражу. Об этом сообщили в главке Следственного комитета по региону.

Под арестом 15-летний подросток пробудет в течение двух месяцев. Его обвиняют в покушении на убийство 11-летнего мальчика. По версии следствия, подозреваемый избил и пытался задушить пострадавшего. Когда последний потерял сознание, школьник посчитал ребенка мертвым и закопал в снегу.

Сейчас потерпевший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемого в попытке убийства оперативно задержали и допросили. Следствие ходатайствовало об аресте подростка.

По информации РЕН ТВ, подозреваемый попал в поле зрения правоохранителей в 2016 году. Подросток неоднократно избивал детей моложе себя — известно как минимум о шести случаях. В 2017 году он столкнул восьмилетнего мальчика с дамбы в реку и наблюдал, как тот тонет. Ребенок погиб, но школьник избежал ответственности, поскольку ему было меньше 14 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении «15-летнего Чикатило» возбудили уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» части второй статьи 105 УК РФ). Во время дачи показаний подросток улыбался.