Подросток пытался убить 11-летнего ребенка в Мурманской области
Решив, что жертва погибла, злоумышленник закопал мальчика в снег. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото: Известия / Михаил Терещенко
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, попытавшегося убить 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в городе Кандалакша Мурманской области.
По данным следствия, несовершеннолетний нарушитель «избил и пытался задушить потерпевшего».
«После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу», — сообщили в СК РФ по Мурманской области.
Пострадавшего мальчика обнаружили взрослые. Они вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. На теле потерпевшего зафиксированы следы избиения.
Подросток задержан правоохранителями. В отношении его возбуждено уголовное дело. Следователи ходатайствуют о заключении злоумышленника под стражу из-за его отрицательных характеристик и жестокого способа совершения противоправных действий.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на совершение преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — заявили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток забил кирпичом свою 15-летнюю знакомую в Подмосковье.
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