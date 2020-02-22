Подросток пытался убить 11-летнего ребенка в Мурманской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, попытавшегося убить 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в городе Кандалакша Мурманской области.

По данным следствия, несовершеннолетний нарушитель «избил и пытался задушить потерпевшего».

«После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу», — сообщили в СК РФ по Мурманской области.

Пострадавшего мальчика обнаружили взрослые. Они вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. На теле потерпевшего зафиксированы следы избиения.

Подросток задержан правоохранителями. В отношении его возбуждено уголовное дело. Следователи ходатайствуют о заключении злоумышленника под стражу из-за его отрицательных характеристик и жестокого способа совершения противоправных действий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на совершение преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток забил кирпичом свою 15-летнюю знакомую в Подмосковье.