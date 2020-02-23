Девочка-подросток из Петербурга пропала при загадочных обстоятельствах в Мексике

Несовершеннолетняя гражданка России пропала в мексиканском городе Тлахомулько-де-Суньига, расположенном в штате Халиско. Как стало известно 5-tv.ru, она и ее семья переехали в Мексику из Санкт-Петербурга.

Россиянка пропала на территории Халиско примерно неделю назад — в последний раз ее видели 15 февраля. Почетный консул РФ в указанном штате Хуан Сантос Санчес сообщил, что исчезнувшей было 15 лет.

«Я знаю эту семью уже несколько лет и помогал им решать консульские вопросы несколько лет назад. По словам ее отца, перед исчезновением она находилась дома со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам консула, родственники девочки обратились в полицию 17 февраля. Сейчас ее отец не отвечает на телефонные звонки — это может быть связано с работой полиции.

Тем временем 5-tv.ru удалось связаться с подругой мамы исчезнувшей 15-летней россиянки. По ее словам, семья девочки переехала в Мексику из Санкт-Петербурга. Сейчас все они очень переживают за судьбу ребенка. Родственники сообщат подробности дела, когда смогут это сделать.

Генеральная прокуратура штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением россиянки. Выяснилось, что вместе с ней пропали две несовершеннолетних гражданки Мексики. В ведомстве считают, что подростки могли стать жертвами преступления и находятся в опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загадочном исчезновении студента в Санкт-Петербурге. К расследованию дела подключились сотрудники ФСБ.