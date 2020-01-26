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ФСБ подключилась к расследованию загадочного исчезновения студента в Петербурге

, 21:47 | Карина Бернтгольц 177

Сергей Павлов пропал 14 января. Правоохранители установили, что его мобильный телефон включался последний раз около 23.30 в районе деревни Хиттолово Всеволожского района Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Сергей Павлов

ФСБ подключилась к расследованию исчезновения студента Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Сергея Павлова объявили в федеральный розыск, в качестве основания указав, что он пропал без вести.

Загадочную историю исчезновения молодого человека рассказала его девушка. По ее словам, Павлов пропал 14 января после дежурства в клинике медуниверситета. Около 10:30 утра он спустился в метро на станции «Петроградская», откуда должен был направиться к «Звездной», где живет вместе с возлюбленной.

Однако, как удалось установить правоохранителям, студент поехал в противоположную от квартиры сторону. Он вышел на станции метро «Парнас». Молодой человек включил свой мобильный телефон последний раз, когда находился в районе деревни Хиттолово Всеволожского района Ленобласти, пишет 78.ru. Причем отмечается, что в населенном пункте есть только Храм Святой Живоначальной Троицы и два озера. Школ и детских садов в нем нет.

Дальнейшая информация о судьбе Сергея Павлова неизвестна. Что касается личности самого пропавшего, то по словам его матери, он хорошо учится в вузе и получает стипендию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя девочка загадочно исчезла в Горном Алтае.

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