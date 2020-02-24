В Великом Новгороде полицейского обвинили в совращении школьницы из Новосибирска

Новгородского полицейского обвинили в совращении школьницы из Новосибирска. Как сообщает сайт KP.RU, мужчина вел с девочкой интимную переписку в социальных сетях, выдавая себя за подростка.

В ходе общения сотрудник правоохранительных органов стал рассказывать школьнице, что его прежняя собеседница отправляла ему свои откровенные фото. Вскоре о «своеобразном» общении мужчины и ребенка стало известно взрослым, к делу подключились оперативники. В ходе расследования выяснилось, что любителем интимной переписки с детьми является полицейский.

По данным издания, предполагаемый злоумышленник арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается. Не исключено, что данный эпизод является не единственным в активе подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массажист-надомник пытался совратить пятилетнего мальчика на Кубани.