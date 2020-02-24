Ушел за смесью: В Челябинске при загадочных обстоятельствах пропал отец двоих детей
Вечером 21 февраля 30-летний мужчина в районе супермаркета на улице Академика Сахарова сел в машину к незнакомцу и больше его никто не видел.
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Фото, видео: lizaalert.org, Instagram @volovik01
Пропавшего при загадочных обстоятельствах отца двоих детей разыскивают в Челябинске. Как сообщают местные СМИ, 30-летний Семен Тютюев вечером 21 февраля в районе супермаркета на улице Академика Сахарова сел в машину к незнакомцу и больше его никто не видел.
Тревогу забила супруга мужчины, когда он спустя два часа не вернулся домой из магазина. По ее словам, Семен пошел купить детскую смесь ребенку и пропал. Женщина обратилась за помощью в полицию.
Друг пропавшего жителя Челябинска Александр Воловик на своей странице в Instagram опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, установленной на кассе в супермаркете. На кадрах, по его словам, запечатлен человек, который может быть причастен к похищению Семена Тютюева. Мужчина покупает три банки энергетика, скотч и перчатки.
«По камерам возле магазина видно, как следом за ним заходит мужчина, покупает в магазине скотч, перчатки и три энергетика, выходит из магазина и ждет Сему внизу. Когда муж вышел, они о чем-то поговорили недолго, потом Сема положил пакеты с продуктами в свою машину, а затем сел в неизвестный темный внедорожник», — цитирует 74.ru супругу пропавшего мужчины.
Правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Согласно данным из открытых источников, пропавший Семен Тютюев в прошлом являлся учредителем трех коммерческих организаций, которые в настоящий момент ликвидированы.
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