Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю, которая не смогла оплатить поездку

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Мия Субботина
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Полиция разыскивает предполагаемого водителя такси, подозреваемого в изнасиловании 15-летней пассажирки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел ночью 24 февраля в Ленинградской области.

Девятиклассница возвращалась домой на такси. Когда автомобиль подъехал к дому выяснилось, что 15-летняя пассажирка не может оплатить поездку. Девушка объяснила водителю, что она возьмет деньги дома и принесет ему. Однако водитель предпринял иные действия: он пересел к клиентке на заднее сидение и стал приставать к ней. После действий сексуального характера пассажирке все-таки удалось открыть дверь и убежать.

Правоохранительные органы начали поиск водителя «Uber», подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморье безработный алкоголик изнасиловал семилетнюю падчерицу.

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