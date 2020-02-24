Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю, которая не смогла оплатить поездку

Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел ночью 24 февраля в Ленинградской области.

Девятиклассница возвращалась домой на такси. Когда автомобиль подъехал к дому выяснилось, что 15-летняя пассажирка не может оплатить поездку. Девушка объяснила водителю, что она возьмет деньги дома и принесет ему. Однако водитель предпринял иные действия: он пересел к клиентке на заднее сидение и стал приставать к ней. После действий сексуального характера пассажирке все-таки удалось открыть дверь и убежать.

Правоохранительные органы начали поиск водителя «Uber», подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморье безработный алкоголик изнасиловал семилетнюю падчерицу.