Состояние раненой отцом в Липецке 11-летней девочки крайне тяжелое

Медики оценивают состояние раненой отцом в Липецке 11-летней девочки как крайне тяжелое. Как сообщает РИА Новости, ребенок находится в реанимации детской областной больницы.

37-летняя мать пострадавшей девочки в тяжелом состоянии также лежит в отделении интенсивной терапии.

«Старшую девочку и ее мать госпитализировали в областные больницы, ребенка — в детскую, женщину — во взрослую. Их обеих прооперировали. Состояние женщины тяжелое, она в реанимации, девочка — в крайне тяжелом состоянии, она также находится в реанимации», — цитирует агентство своего собеседника.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство». Расследование продолжается.