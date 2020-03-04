Под Пермью житель поселка всадил нож в спину супруге

Житель прикамского поселка Павловский всадил нож в спину жене. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в Очерском районе Пермского края.

В ведомстве рассказали, что 36-летний мужчина во время ссоры накинулся на благоверную, ударил ножом в спину и скрылся. 57-летняя женщина скончалась на месте. Спустя пять дней ее тело случайно обнаружил зашедший в дом участковый.

Вскоре неоднократно судимого злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время подозреваемый арестован.