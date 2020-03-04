Найдены останки, которые могут принадлежать убитой подруге фигурантов дела «Сети»*

Правоохранители обнаружили в Рязанской области останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко — убитой подруге фигурантов дела «Сети»*. Как стало известно 5-tv.ru, части тела были закопаны примерно в 25 километрах от Рязани.

Останки нашли неподалеку от места обнаружения тела Артема Дорофеева. Они принадлежат женщине, но пока достоверно не установлено, что это именно Екатерина Левченко. Точно можно будет сказать только после экспертизы.

Об убийстве девушки и ее друга ранее сообщили СМИ. Утверждалось, что молодых людей убили фигуранты дела «Сети». Их мотивом стал страх, что иначе те расскажут полиции о причастности виновных в создании террористической организации еще и к торговле наркотиками.

Как сообщал 5-tv.ru, дело «Сети» появилось в 2017 году. ФСБ обвинила участников пензенского объединения в создании террористического сообщества и попытке свержения государственного строя. Силовики утверждали, что ячейки организации были разбросаны по стране — от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска и Пензы. Всего в деле были признаны обвиняемыми 11 человек. Суд признал их виновными, приговорив к срокам до 18 лет лишения свободы.

* — организация запрещена в РФ.