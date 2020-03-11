Эксклюзивное видео расстрела семьи в Калининграде (18+)

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Игорь Рязов
Эксклюзив 142

На кадрах видно, как мужчина с похожим на ружье предметом в руках открывает огонь по впереди идущим людям.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры расстрела семьи в Калининграде. Трагедия произошла в середине февраля.

На кадрах видно гуляющих по центру города людей. В какой-то момент из белого микроавтобуса выходит мужчина с похожим на ружье предметом в руках. Он открывает огонь, после чего все начинают разбегаться. Стрелок начинает гнаться за своей жертвой, делая еще выстрел. Убегавший от него мужчина падает на землю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела семьи в Калининграде. По версии следствия, подозреваемый из охотничьего карабина около семи вечера открыл огонь по прохожим. Беременная женщина и мужчина погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали с огнестрельным ранением – он успел убежать от стрелка. Позже мальчика передали бабушке.

В совершении преступления подозревают 63-летнего калининградца, который торговал на Центральном рынке. Как стало известно 5-tv.ru, у убитых супругов был с ним давний конфликт за место на рынке. Они тоже занимались торговлей овощами. После расстрела нападавший попытался свести счеты с жизнью.

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