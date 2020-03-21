Житель Кемеровской области изрезал ножом четверых собутыльников

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 20 марта в городе Мариинск.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Трое человек погибли в результате кровавой разборки в Кемеровской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 20 марта в квартире одного из домов по Советской улице в городе Мариинск.

Стражи порядка выяснили, что в ходе алкогольной пирушки между ее участниками вспыхнул конфликт. 23-летний любитель горячительного внезапно выхватил нож и буквально исполосовал им четверых собутыльников.

В результате поножовщины трое пострадавших скончались на месте. Одному участнику застолья удалось выжить, он в реанимации.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Мотивы подозреваемого выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионер МВД набросился с ножом на участкового в одном из баров Петербурга.

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