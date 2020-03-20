Пенсионер МВД набросился с ножом на участкового в одном из баров Петербурга

Пенсионер МВД напал на участкового с ножом в одном из кафе в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта.

Вечером 19 марта петербуржец решил провести досуг в увеселительном заведении. Примерно в три часа ночи злоупотребивший спиртным он закурил прямо за столиком, игнорируя замечания администратора кафе и других посетителей. Поскольку вежливые просьбы покинуть помещение не принесли должного результата, сотрудники бара приложили усилия и лично сопроводили хулигана на улицу.

Через несколько минут неугомонный гражданин вернулся в помещение с ножом, решив отомстить обидчикам. Под руку попал самый активный посетитель, он же — местный участковый в штатском. Приставив к горлу противника холодное оружие, хулиган тут же получил встречный удар.

Вскоре на место прибыл наряд ППС, дебошира скрутили и отвезли в отделение полиции.

Как выяснилось позже, задержанным оказался 47-летний пенсионер МВД, бывший сотрудник транспортного ОМОНа. Недавно мужчина вышел на пенсию по выслуге лет.

По факту произошедшего полиция начала служебную проверку.

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