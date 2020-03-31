Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили в квартире одного из домов в Волжске.

Женщину с двумя детьми убили в Марий Эл

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Жестокое убийство совершено в республике Марий Эл. Как стало известно 5-tv.ru, тела молодой женщины и двух ее несовершеннолетних детей с ножевыми ранениями обнаружила в квартире покойных в Волжске родственница семьи.

Известно, что убитая женщина была разведена. По одной из версий произошедшего, было совершено разбойное нападение, так как семья не имела материальных проблем.

Обстоятельства преступления выясняются. Полиция разыскивает злоумышленника или злоумышленников, их личность пока не установлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилого владельца трех квартир запытали до смерти в Москве.

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