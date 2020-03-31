Пожилого владельца трех квартир запытали до смерти в Москве
Инцидент произошел в одном из домов на Байкальской улице на востоке столицы.
Закрыть
Смотрите также:
Неизвестные похитили пассажира иномарки средь бела дня в Петербурге
Полицейский ранен при задержании подозреваемого в убийстве семьи в Якутии
Тела четырех человек, включая двоих детей, найдены в Якутии
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из КЧР и Ставрополья
Крупную банду мошенников, продававших БАДы пенсионерам, приговорили к колонии
Эксклюзивное видео: полуживого пленника банды похитителей освободили в Москве
Видео с места происшествия в Петербурге, где мужчина зарезал мать и отца
Стали известны подробности убийства сотрудника постовой службы в Волгограде
Показалось, что нападают: мужчина, подозреваемый в убийстве семьи, объяснил свой поступок
Видео с места жуткого убийства трех человек в Москве
«Были идеальные отношения»: Адвокат об историке Соколове и расчлененной студентке
Полиция пресекла мошенничество на миллиард рублей при получении кредита в Москве
Экс-начальника отдела противодействия коррупции в Барнауле осудили за взятку
Видео, фото: в Петербурге раскрыта деятельность банды «теневых» банкиров
Глава секты «Орден Пути» подозревается в мошенничестве на шесть миллионов рублей
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Пожилого владельца трех квартир запытали до смерти в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов на Байкальской улице на востоке столицы.
Мужчина проживал один после смерти жены и общался с родственниками по телефону. Тревогу подняли близкие вдовца, когда он перестал отвечать на звонки. Родные приехали на место и обнаружили бездыханное тело москвича. Руки мужчины были связаны, а рот заклеен скотчем.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют всю картину произошедшего и устанавливают причины смерти погибшего. Не исключено, что его могли зарезать или задушить.
По словам соседей, вдовец жил довольно тихо и временами баловал себя алкоголем. По некоторым данным, погибший был владельцем трех квартир в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нетрезвая воспитательница детсада убила отца в Москве.
Читайте также
86%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?