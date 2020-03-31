Инцидент произошел в одном из домов на Байкальской улице на востоке столицы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Пожилого владельца трех квартир запытали до смерти в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов на Байкальской улице на востоке столицы.

Мужчина проживал один после смерти жены и общался с родственниками по телефону. Тревогу подняли близкие вдовца, когда он перестал отвечать на звонки. Родные приехали на место и обнаружили бездыханное тело москвича. Руки мужчины были связаны, а рот заклеен скотчем.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют всю картину произошедшего и устанавливают причины смерти погибшего. Не исключено, что его могли зарезать или задушить.

По словам соседей, вдовец жил довольно тихо и временами баловал себя алкоголем. По некоторым данным, погибший был владельцем трех квартир в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нетрезвая воспитательница детсада убила отца в Москве.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:44
Видео с места взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском
3:44
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с коронавирусом
3:33
Бытовой газ взорвался в пятиэтатажном доме под Красноярском
3:17
Трамп рассказал о самолете с медоборудованием из РФ для борьбы с коронавирусом
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
2:46
Пожилого владельца трех квартир запытали до смерти в Москве

Сейчас читают

Ксения Собчак уверена, что уже переболела коронавирусом
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...