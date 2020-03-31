Пожилого владельца трех квартир запытали до смерти в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов на Байкальской улице на востоке столицы.

Мужчина проживал один после смерти жены и общался с родственниками по телефону. Тревогу подняли близкие вдовца, когда он перестал отвечать на звонки. Родные приехали на место и обнаружили бездыханное тело москвича. Руки мужчины были связаны, а рот заклеен скотчем.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют всю картину произошедшего и устанавливают причины смерти погибшего. Не исключено, что его могли зарезать или задушить.

По словам соседей, вдовец жил довольно тихо и временами баловал себя алкоголем. По некоторым данным, погибший был владельцем трех квартир в Москве.

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