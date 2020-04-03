Под Калининградом у рабочего агрокомплекса нашли больше тонны ворованной гречки

Предприимчивый сотрудник агрокомплекса под Калининградом воровал гречку и продавал односельчанам. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел в поселке Львовское Озерского района.

По версии следствия, 24-летний рабочий в период с февраля по март 2020 года вывозил мешки с крупой на машине с территории предприятия. Похищенную крупу молодой человек продавал своим соседям. Во время обысков у подозреваемого правоохранители обнаружили 1250 килограммов крупы.

Во время допроса похититель сознался в содеянном. В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Горе-предпринимателю грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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