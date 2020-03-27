Инцидент произошел днем 26 марта в отделении одного из столичных банков на Пушечной улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Безработный житель Москвы лишился почти 24 миллионов рублей при заключении сделки по покупке крупной партии медицинских масок. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 26 марта в отделении одного из столичных банков на Пушечной улице.

37-летний мужчина рассказал полицейским, что договорился о приобретении индивидуальных средств защиты со своим 21-летним партнером из Петрозаводска. После того, как предприниматели подписали необходимые правовые документы, покупатель оставил в ячейке финансовой организации наличные в сумме 23 миллиона 700 тысяч рублей. Поставка медицинских масок была запланирована продавцом на 27 марта.

Несмотря на то, что ключ от ячейки находился все время у покупателя, продавец через несколько часов вернулся в банк и похитил деньги. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей.

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