Два человека стали жертвами нападения с ножом во Франции

Два человека стали жертвами нападения с ножом, устроенного неизвестным мужчиной во коммуне Роман-сюр-Изер департамента Дром. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

По предварительным данным, инцидент случился в центре города, недалеко от вокзала. Два человека погибли на месте, еще семеро пострадали. Четверо из них в тяжелом состоянии.

Нападавший был арестован на месте. Предположительно кровавую резню устроил гражданин Судана. Сейчас его мотивы выясняются.

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