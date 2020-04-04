Нападавший арестован, его мотивы пока не известны.

Два человека стали жертвами нападения с ножом во Франции

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Два человека стали жертвами нападения с ножом, устроенного неизвестным мужчиной во коммуне Роман-сюр-Изер департамента Дром. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

По предварительным данным, инцидент случился в центре города, недалеко от вокзала. Два человека погибли на месте, еще семеро пострадали. Четверо из них в тяжелом состоянии.

Нападавший был арестован на месте. Предположительно кровавую резню устроил гражданин Судана. Сейчас его мотивы выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщину с двумя детьми убили в Марий Эл.

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