Установлены личности пяти человек, расстрелянных под Рязанью из-за шума

Мужчина застрелил четверых парней и девушку из охотничьего ружья. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места преступления.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Личности пятерых человек, которые были расстреляны в поселке Елатьма Рязанской области, установлены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места расстрела компании.

«Личности всех погибших установлены, неопознанных нет. Для опознания привлекались их родственники», — передает слова источника ТАСС, отмечая, что персональные данные убитых пока не разглашаются.

Как стало известно 5-tv.ru, жертвами мужчины с охотничьим ружьем стали четверо парней и одна девушка, а именно:

  • Кристина Т.;
  • Евгений Т.;
  • Максим У.;
  • Виктор К.;
  • Илья К.

Соцсети

Судя по страницам в соцсетях, у них остались семьи. Как минимум один мужчина воспитывал ребенка. 

В совершении жестокого преступления подозревается 31-летний Антон Ф. У него есть жена и дети. По некоторым данным, мужчина не работал. Он сидел дома с детьми, супруга — медик, работает в больнице.

Как сообщал 5-tv.ru, причиной расстрела под Рязанью стал шум. Около десяти часов вечера подозреваемый вышел на балкон и попросил молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами, вести себя потише. Между ними началась словесная перепалка, которую обвиняемый прекратил пальбой из охотничьего ружья.

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