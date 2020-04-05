Установлены личности пяти человек, расстрелянных под Рязанью из-за шума

Личности пятерых человек, которые были расстреляны в поселке Елатьма Рязанской области, установлены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места расстрела компании.

«Личности всех погибших установлены, неопознанных нет. Для опознания привлекались их родственники», — передает слова источника ТАСС, отмечая, что персональные данные убитых пока не разглашаются.

Как стало известно 5-tv.ru, жертвами мужчины с охотничьим ружьем стали четверо парней и одна девушка, а именно:

Кристина Т.;

Евгений Т.;

Максим У.;

Виктор К.;

Илья К.

Соцсети

Судя по страницам в соцсетях, у них остались семьи. Как минимум один мужчина воспитывал ребенка.

В совершении жестокого преступления подозревается 31-летний Антон Ф. У него есть жена и дети. По некоторым данным, мужчина не работал. Он сидел дома с детьми, супруга — медик, работает в больнице.

Как сообщал 5-tv.ru, причиной расстрела под Рязанью стал шум. Около десяти часов вечера подозреваемый вышел на балкон и попросил молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами, вести себя потише. Между ними началась словесная перепалка, которую обвиняемый прекратил пальбой из охотничьего ружья.