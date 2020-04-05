СК опубликовал видео с места массового расстрела людей под Рязанью
Четверых парней и девушку застрелили из охотничьего ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Закрыть
Смотрите также:
Обнаружено тело третьего погибшего при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево
Видео последствий взрыва в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево с высоты птичьего полета
Мерседес на полной скорости влетел под КАМАЗ под Москвой — шокирующее видео
МЧС: Людей под завалами жилого дома в Орехово-Зуево, по предварительным данным, нет
«Резкий хлопок, я упала»: пострадавшая о ЧП в пятиэтажке в Орехово-Зуево
Названы имена пострадавших в результате взрыва в Орехово-Зуево
Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Орехово-Зуево
«Пять этажей упало»: очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево
Погибшая в петербургском детском саду девочка задыхалась почти 10 минут
Воспитателю петербургского детсада, где погибла девочка, предъявлено обвинение
Принесший газовый баллон в квартиру в Магнитогорске мужчина задержан
Названа предварительная причина смерти трехлетней девочки в саду Санкт-Петербурга
Страшные кадры с места пожара в бараке в Екатеринбурге, где погибли семь человек
Внедорожник врезался в остановку под Тулой. Погибла семья с ребенком
Режим ЧС введен в Магнитогорске после хлопка газа и пожара в пятиэтажке
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Подмосковье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; СК РФ
Следственный комитет опубликовал видео с места массового расстрела людей под Рязанью. Четверых парней и девушку застрелили из охотничьего ружья.
Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района. По версии следствия, около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
«В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину», — сообщает СУ СК РФ по региону.
От полученных ранений все жертвы скончались на месте происшествия. Личность подозреваемого в убийстве нескольких человек установлена. Предполагаемый преступник задержан и доставлен на допрос к следователям.
По факту убийства следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.
Читайте также
80%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?