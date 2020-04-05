СК опубликовал видео с места массового расстрела людей под Рязанью

Следственный комитет опубликовал видео с места массового расстрела людей под Рязанью. Четверых парней и девушку застрелили из охотничьего ружья.

Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района. По версии следствия, около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

«В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину», — сообщает СУ СК РФ по региону.

От полученных ранений все жертвы скончались на месте происшествия. Личность подозреваемого в убийстве нескольких человек установлена. Предполагаемый преступник задержан и доставлен на допрос к следователям.

По факту убийства следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.