«В психушке на учете состоит»: соседи рассказали о подозреваемом в расстреле людей под Рязанью

Жители поселка Елатьма Рязанской области, в котором были расстреляны из ружья пять человек, рассказали о подозреваемом в жестоком преступлении. 5-tv.ru публикует видео с мнением соседей и местных жителей об обвиняемом в массовом убийстве.

Две женщины рассказали, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Они считают, что из-за проблем с психикой тот сможет избежать наказания.

«Не посадят, ничего ему не будет. Он в психушке на учете состоит», — сказали женщины, пришедшие к месту преступления из другого района.

С ними не согласился непосредственный сосед подозреваемого. Он отметил, что мужчина не смог бы получить разрешение на охотничье ружье, если бы состоял на учете из-за проблем с психикой.

«Что про этого человека могу сказать? В принципе, ничего плохого. Своеобразный он был <…>, но сказать, что какой-то прям неадекватный, я не могу», — сказал сосед подозреваемого в массовом убийстве.

Мужчина уточнил, что под «своеобразностью» имеет в виду политические взгляды обвиняемого. Он также добавил, что последний отличался отзывчивостью. Однажды помог отогреть замерзший автомобиль.

Как сообщал 5-tv.ru, жестокое преступление под Рязанью произошло поздним вечером 4 апреля. По одной из версий, мужчина вышел на балкон и попросил находившуюся на улице компанию молодых людей не шуметь. Между ними началась словесная перепалка, которую обвиняемый прекратил, открыв огонь из охотничьего ружья. Погибли пять человек.