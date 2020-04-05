«В психушке на учете состоит»: соседи рассказали о подозреваемом в расстреле людей под Рязанью
Жестокое преступление в поселке Елатьма произошло поздно вечером 4 апреля. Погибли пять человек.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Жители поселка Елатьма Рязанской области, в котором были расстреляны из ружья пять человек, рассказали о подозреваемом в жестоком преступлении. 5-tv.ru публикует видео с мнением соседей и местных жителей об обвиняемом в массовом убийстве.
Две женщины рассказали, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Они считают, что из-за проблем с психикой тот сможет избежать наказания.
«Не посадят, ничего ему не будет. Он в психушке на учете состоит», — сказали женщины, пришедшие к месту преступления из другого района.
С ними не согласился непосредственный сосед подозреваемого. Он отметил, что мужчина не смог бы получить разрешение на охотничье ружье, если бы состоял на учете из-за проблем с психикой.
«Что про этого человека могу сказать? В принципе, ничего плохого. Своеобразный он был <…>, но сказать, что какой-то прям неадекватный, я не могу», — сказал сосед подозреваемого в массовом убийстве.
Мужчина уточнил, что под «своеобразностью» имеет в виду политические взгляды обвиняемого. Он также добавил, что последний отличался отзывчивостью. Однажды помог отогреть замерзший автомобиль.
Как сообщал 5-tv.ru, жестокое преступление под Рязанью произошло поздним вечером 4 апреля. По одной из версий, мужчина вышел на балкон и попросил находившуюся на улице компанию молодых людей не шуметь. Между ними началась словесная перепалка, которую обвиняемый прекратил, открыв огонь из охотничьего ружья. Погибли пять человек.
Читайте также
55%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?