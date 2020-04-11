Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Петербуржец пощекотал жену и получил удар ножом в живот

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Житель Санкт-Петербурга получил удар ножом в живот от собственной жены. Как стало известно 5-tv.ru, перед ранением он щекотал супругу.

Инцидент произошел вечером 8 апреля в одном из домов на улице Коллонтай. В квартире находились 38-летняя женщина и ее 37-летний муж.

Супруга готовила борщ, а муж, как обычно, решил ее пощекотать. К сожалению, он не заметил в ее руке нож. Когда жена рефлекторно повернулась, орудие готовки оказалось у мужчины в животе.

Петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающей колото-резанной раной. В каком состоянии он находится в данный момент, не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге изрезанный ножом мужчина сбежал от похитителей через окно. Чудом выбравшийся пострадавший обратился за помощью в пожарную часть.

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