В Петербурге изрезанный ножом мужчина сбежал от похитителей через окно

Неизвестные похитили, обокрали, избили и изрезали ножом мужчину в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший чудом смог сбежать от них и обратился за помощью к пожарным.

Жуткая история началась в ночь на 9 апреля в Сестрорецке. Жертвой похитителей стал 27-летний гражданин Узбекистана. Четверо мужчин усадили его в белый Volkswagen Polo и отвезли в квартиру своей знакомой. Там его связали по рукам и ногам, заткнув рот тряпкой. Неизвестные начали бить мужчину и наносить удары ножом в ноги. Они требовали от него три с половиной тысячи долларов.

К утру один из похитителей отвел избитого в ванную. Там пострадавшему удалось развязаться, после чего он выпрыгнул в окно и сбежал. За помощью похищенный обратился в одну из пожарных частей в Красносельском районе Северной столицы.

Пожарные вызвали скорую и полицию. Медики госпитализировали мужчину в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксировали резаные раны бедер, внутреннее кровотечение и другие травмы. Правоохранители тем временем побывали в злополучной квартире. Они обнаружили там смартфон пострадавшего и складной нож.

Сейчас ведется поиск подозреваемых, ориентировки на них направлены в территориальные подразделения полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео похищения человека средь бела дня — в Петербурге неизвестные разбили окна у черного джипа марки Toyota, вытащив из него мужчину. Жертву они затолкали в белый Land Rover.