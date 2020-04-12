Шестеро осужденных сбежали из психбольницы в Иркутске

Шестеро пациентов, каждый из которых был осужден за совершение преступления и признан невменяемым, сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Как стало известно 5-tv.ru, для побега один из них взял в заложники медсестру.

Инцидент произошел 12 апреля. Один из преступников подошел к медсестре и приставил к горлу острый предмет. Угрожая убийством, он заставил ее открыть одну из дверей внутри учреждения. Наружную дверь пациенты выбили.

В главке МВД по региону сообщили, что сбежали молодые люди 1992, 1994, 1997, 1998, 2000 и 2001 годов рождения. Все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на их розыск.

По информации 5-tv.ru, один из сбежавших был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека по неосторожности (часть четвертая статьи 111 УК РФ). Остальные были осуждены за менее тяжкие преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое школьников избили медсестру и сбежали из психбольницы в Подмосковье. Их быстро нашли.