Момент побега шестерых уголовников из психбольницы в Иркутске попал на видео

Момент побега шестерых осужденных, признанных невменяемыми и направленными на принудительное лечение, из Иркутской областной психиатрической больницы № 1 попал на видео. Действия молодых осужденных записали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно сидящего за столом медика-мужчину и стоящую рядом с ним медсестру. К ним неспешно подходит пациент, ставит что-то на стол, заходит за спину женщине и приставляет острый предмет к ее горлу. Вскоре подбегают его сообщники, после небольшого разговора медик передает им ключ.

Далее осужденные направились к двери. Один из них удерживал медсестру, двигаясь вместе с нею спиной вперед. Когда он вышел за дверь, то отпустил женщину. Она была сильно шокирована и едва не упала, пытаясь сесть на стоящий рядом диван.

Как сообщал 5-tv.ru, уголовники совершили побег из психбольницы 12 апреля. Речь идет о молодых людях от 19 до 28 лет. Один из них был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека по неосторожности (часть четвертая статьи 111 УК РФ). Остальных суд признал виновными в менее тяжких преступлениях.

Следственные органы СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».