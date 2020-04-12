Полицейские задержали шестерых пациентов Иркутской областной психиатрической больницы № 1, которые ранее сбежали из медучреждения. По информации 5-tv.ru, вскоре их вернут назад.

Сначала задержанных доставили в одно из отделений полиции. Отсюда их повезут на допрос в местное управление Следственного комитета, а затем вернут обратно в психбольницу.

Как сообщал 5-tv.ru, сегодня, 12 апреля, из психбольницы сбежали шестеро пациентов, осужденных за уголовные преступления и помещенных на принудительное лечение из-за невменяемости. Чтобы покинуть учреждение, они взяли в заложники медсестру.

По факту происшествия следственные органы СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».