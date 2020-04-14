Неизвестные украли у Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста Евгения Малкина, перстень за победу в кубке Стэнли в 2016 году. Об этом и обстоятельствах происшествия он рассказал 5-tv.ru.

«Я процентов, наверное, на 90 — может быть даже больше — уверен, что никого не найдут. Хотя мои друзья и в Америке, и здесь (в России — Прим. ред.) говорят, что так как кольцо это именное, оно единственное в мире, то если его никуда не дели и по нему можно найти. На самом деле меня беспокоит только кольцо, которое… Ну это память, и вообще было приятно (получить — Прим. ред.). Его жалко», — сказал Ушаков.

Кольцо хранилось в его коттедже, расположенном в одном из поселков на Можайском шоссе в Москве. В момент преступления 63-летний агент Малкина находился в США.

«Когда это произошло я был в Питтсбурге. Мне просто позвонили отсюда и сказали: „Попроси кого-нибудь, чтобы посмотрели. Возможно, твой дом ограбили“ <…> Это было 21 февраля, он (проверявший — Прим. ред.) сказал, что дом вскрыли, и прислал мне видео и фото того, что там произошло», — сказал Ушаков.

По его словам, через забор к дому перелезли четыре человека в масках. Трое из них искали ценности в доме, последний «стоял на атасе». Кроме кольца, они украли деньги, часы и другие вещи. Полиция приступила к расследованию инцидента, однако с февраля вызывала Ушакова на опрос только один раз.

Геннадий Ушаков — мастер спорта международного класса. Он выступал за хоккейные клубы «Ижсталь», «Крылья советов», «Спартак», «Химки» и другие. Спортсмен выходил на лед в качестве вратаря до 42 лет. Завершив спортивную карьеру, голкипер стал одним из самых известных и авторитетных российских хоккейных агентов. Кроме Малкина, он работал с Рэем Эмери и Сергеем Барбашевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгению Малкину удалось повторить достижение другого известного российского хоккеиста. Вслед за Александром Овечкиным он получил 70 очков за сезон.