Малкин повторил достижение Овечкина, получив 70 очков за сезон

Нападающий американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в ворота соперников в матче чемпионата НХЛ против команды «Вашингтон Кэпиталз», за которую играет Александр Овечкин. Игра закончилась поражением «пингвинов» со счетом 2:5, однако благодаря заброшенной шайбе, Малкин добрался до отметки 70 очков в этом сезоне.

Такое количество очков хоккеист набирает в НХЛ уже 11-й раз. Среди действующих игроков такими достижениями могут похвастаться только нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и россиянин Александр Овечкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала трогательный пост в Instagram, где поздравила спортсмена с 700-й забитой шайбой