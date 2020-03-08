Малкин повторил достижение Овечкина, получив 70 очков за сезон

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Карина Бернтгольц
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Ross/Icon Sportswire via ww

Нападающий американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в ворота соперников в матче чемпионата НХЛ против команды «Вашингтон Кэпиталз», за которую играет Александр Овечкин. Игра закончилась поражением «пингвинов» со счетом 2:5, однако благодаря заброшенной шайбе, Малкин добрался до отметки 70 очков в этом сезоне.

Такое количество очков хоккеист набирает в НХЛ уже 11-й раз. Среди действующих игроков такими достижениями могут похвастаться только нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и россиянин Александр Овечкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала трогательный пост в Instagram, где поздравила спортсмена с 700-й забитой шайбой

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