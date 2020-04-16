Оперативник центрального аппарата ФТС задержан по делу о крупной взятке

Оперуполномоченный ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС РФ задержан в столице. Ему предъявлено обвинение по делу о взятке в особо крупном размере на основании статьи 290 УК РФ. По информации ТАСС, следствие ходатайствует об аресте предполагаемого преступника.

«В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство пресс-секретаря суда Юлия Котомина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замначальника отделения полиции МУ МВД РФ в городе Орехово-Зуево Сергей Шереметьев задержан по подозрению в получении взятки.