Замначальника МУ МВД «Орехово-Зуево» задержали в Подмосковье

Замначальника отделения полиции МУ МВД РФ в городе Орехово-Зуево Сергей Шереметьев задержан по подозрению в получении взятки. Глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала ситуацию.

«Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с УСБ ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан заместитель начальника МУ МВД России „Орехово-Зуевское“ за получение от местного предпринимателя незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за непроведение проверки его предприятия», — пояснила Петрова.

По ее словам, сотрудник непременно будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей обязательно привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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В настоящий момент по факту случившегося организована служебная проверка, по результатам которой будет определено наказание в соответствии с законодательством.

По информации, полученной 5-tv.ru от источника в силовых структурах, полицейский получил деньги от владельца пошивочного цеха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД по делу о коррупции.