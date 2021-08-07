ТОП-6 заблуждений среди читателей книг

Литература постоянно меняется вместе с обществом, технологиями, эпохами и многим другим. Она развивается, подстраивается под потребителей, сама влияет на окружающий нас мир. Неизменными остаются некоторые стереотипы читателей книг и к ним добавляются новые. Я сам тоже не исключение: в прошлой статье я рекомендовал только классические произведения детской литературы. Хотя среди современных авторов вы сможете найти не менее качественных. Отсюда возникает первое заблуждение — классическая литература лучше, чем существующая сегодня.

Первое заблуждение: Классическая литература — самая лучшая

Нас этому учат со школы: вот есть рекомендованный, проверенный временем список авторов, они являются эталоном, нужно на них ориентироваться, знать, почитать и любить. Это не совсем так, их хорошо бы знать, но в предлагаемый объем не входит огромное количество произведений, имеющих значение для отечественной литературы. Поэтому нельзя считать список окончательным и единственно верным. Да и школьная программа тоже периодически меняется. Похожий процесс ротации книг происходит в самой литературе — одни писатели становятся каноническими, другие утрачивают актуальность. Даже понятие «канон» спорно в данном случае. Почему одних можно считать классиками, а других нет?

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Если не брать во внимание уроки литературы в школе, где нам предлагают своего рода хрестоматийный пантеон, то у каждого из нас есть субъективный набор авторов, которых мы считаем важными и интересными. Между тем, всю классическую литературу прочитать нельзя, как и игнорировать современных прозаиков или поэтов. Они пишут здесь и сейчас о том мире, в котором мы живем, и являются нашими современниками. Читать только «классическую литературу» не правильно. У меня есть свой список современных русскоязычных авторов, чьи произведения мне особенно интересны: Захар Прилепин, Роман Сенчин, Алексей Иванов, Мария Ватутина, Виктор Пелевин, Сергей Шаргунов, Александр Кабанов, Вера Павлова, Дмитрий Филиппов, Евгений Водолазкин, Игорь Караулов, Дмитрий Быков и многие другие. Всех перечислять не буду. К ним еще можно добавить внушительное число фамилий зарубежных писателей. Кто из них будет актуален через сто лет и станет «каноном», сказать трудно. Например, многих авторов, которыми зачитывалась вся страна в эпоху Серебряного века, мы сегодня не читаем.

Второе заблуждение: Книги не обязательно должны нравиться

Перечисленные писатели выше не являются обязательным чтением, передо мной не стоит задача просто знать современную или классическую литературу. Мне нравятся их книги по разным причинам, это совокупность факторов влияющих на мой выбор. Тут возникает еще одно заблуждение — книги не должны нравиться. Возможно, его корни растут из тех же школьных уроков литературы, где нам говорят, что читать и в каком возрасте.

Третье заблуждение: Нужно дочитывать до конца

К этому заблуждению можно добавить и такие сопутствующие — раз взялся читать, то дочитывай и читать несколько книг одновременно нельзя.

Я никогда не буду дочитывать книгу через силу, даже классика. Если автор меня чем-то не зацепил, его стиль и тема не вызывают внутри какого-то отклика, то я просто не буду тратить свое время впустую. Я уже получил субъективную информацию, что данное произведение не приносит мне ничего значимого. Задача литературы не только выдавать какие-то умные мысли, но и дарить определенное удовольствие от процесса. Он мне должен нравиться, прежде всего.

Четвертое заблуждение: Лучше не читать одновременно несколько книг

Что же касается чтения нескольких книг одновременно — это удобно. Неважно о чем идет речь: художественной литературе или специализированной. Если вы думаете, что начнете путать сюжеты и забывать важные детали, то это не так. При чтении одного романа вы можете забыть не меньше деталей, чем при чтении пяти. Попробуйте в течение недели по очереди читать сразу три художественные книги, вы поймете, что ничего сложного тут нет. Я не люблю читать одновременно большой объем произведений, но слышал от разных авторов, что они могут читать до нескольких десятков книг и не обязательно каждую из них дочитывать до конца. Максимально я читал четыре книги, если не брать студенческие годы и литературу по нужным мне предметам.

Пятое заблуждение: Электронные и аудиокниги — плохо

Если говорить о форматах книг, то есть достаточно распространенное заблуждение, что электронные книги — плохо, а аудиокниги — еще хуже. Когда электронные носители только начинали появляться, то мне казалось, что с их помощью читать невозможно. Ты не чувствуешь произведение, нет определенного тактильного контакта с книгой, с ее страницами, нет этого особого запаха, дурманящего и приятного. Я очень долго себя перебарывал, первые попытки читать электронный формат были неудачными. Сейчас я читаю большую часть книг только в электронном формате, а бумажные почти не покупаю, да и места для них дома уже нет. Но дело не в свободном месте, читать электронные книги, прежде всего, удобно. Если вы тоже являетесь консерватором и скептически воспринимаете новое, то попробуйте себя пересилить. Мне для этого понадобилось около десятка книг. Вы обязательно привыкните и будете получать точно такое же удовольствие от чтения любимых авторов.

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С аудиокнигами у меня дела обстоят куда сложнее. Я пытался несколько раз начать слушать «говорящие» книги или читать ушами, но пока не могу сказать, что мне это интересно. Хотя я с большим удовольствием слушал в детстве книги, которые мне читали перед сном. Чем это не аудиокнига, только озвученная родителями? Этот формат куда старее, чем электронный. Что же касается технологий, то еще знаменитый изобретатель Томас Эдисон в XIX веке высказывал идею записывать книги в аудио формате.

Не знаю насколько эффективно их можно слушать в автомобилях или во время поездке в общественном транспорте. Нужно будет поэкспериментировать. Я слышал мнение, что наш мозг без проблем воспринимает подобный формат, в нем задействованы те же области, что и при чтении обычной бумажной книги.

Шестое заблуждение: Есть определенный объем чтения

И последнее заблуждение, которое частично объединяет перечисленные выше — сколько нужно читать книг. Дескать, есть определенный ежедневный объем, который необходимо соблюдать, чтобы считать себя начитанным и так далее. Это тоже неверно. Если говорить о том, что книги сегодня читают меньше, чем в былые времена, то тут есть определенная правда. Но читать меньше не стали, мы получаем такое огромное количество информации в интернете, что не успеваем ее даже усвоить. Бесконечные посты в лентах социальных сетей и записи в блогах, новости в СМИ и авторские статьи. Объем чтения сегодня намного большем, чем когда-либо.

У меня нет установки: читать в месяц определенный объем книг. Бывают периоды, когда я вообще ничего не читаю. Обычно я трачу на чтение в день от двух до четырех часов, а могу и вообще весь день (или ночь) читать интересное мне произведение. Я к тому, что нет определенной установки, но читать нужно обязательно. Пусть это книга в неделю или в месяц, художественная или историческая литература, специализированная или любая другая, но это самое лучшее изобретение человечества и не пользоваться им — главное заблуждение.