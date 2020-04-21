Общее число вылечившихся от COVID-19 россиян приближается к четырем тысячам
По сообщениям Оперативного штаба, только за последние стуки из больниц выписаны 427 человек.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru
427 россиян вылечились от коронавируса за последние сутки, сообщает Оперативный штаб. Общее число выписанных пациентов приближается к четырем тысячам. А количество инфицированных увеличилось на 12%. Зарегистрировано 5642 новых случая заболевания. У половины из них не было клинических симптомов болезни.
Всего в России зарегистрировано почти 53 тысячи заражений. Жертвами COVID-19 стали 456 человек.
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