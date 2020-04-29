Шокирующее видео похищения младенца нефтяным магнатом в Москве
По предварительным данным, бизнесмен вырвал из рук матери четырехмесячную малышку и попытался с ней убежать.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось шокирующее видео похищения младенца в Москве. По предварительным данным, на кадрах запечатлен момент с участием директора нефтяной фирмы Рулана Тутушева, который вырвал четырехмесячную малышку из рук матери. По данному факту полиция проводит проверку.
Как сообщает РЕН ТВ, женщина гуляла по улице с коляской, в которой находился ребенок, когда к ним внезапно подошел отец девочки, выхватил ее и попытался с ней уехать на своем люксовом автомобиле. Рискуя жизнью, мать малышки зацепилась за дверь иномарки, однако водитель не думал тормозить.
В конце концов, машину остановили, и мужчина, находившийся за рулем, попытался удержать женщину в салоне. Отец взял ребенка в руки и бросился с ним бежать. Мать малышки вместе с прохожими бросилась в погоню. Впоследствии мужчина сел в Volkswagen и уехал.
После инцидента, мать похищенной девочки обратилась в полицию. Она сообщила, что стала жертвой агрессии предпринимателя еще в сентябре этого года, после чего она начала скрываться от бывшего избранника. Где сейчас находится ее дочь, женщине неизвестно.
Рулан Тутушев — крупный бизнесмен, он владеет долей в компании, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, а также производством электроэнергии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Петербурга силой похитила восьмилетнюю дочь у бывшего мужа.
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