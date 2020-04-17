Видео: жительница Петербурга силой похитила дочь у бывшего мужа

Инцидент произошел вечером 13 апреля в одном из домов на проспекте Ветеранов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard JAUBERT; 5-tv.ru

Жительница Петербурга силой похитила восьмилетнюю дочь у бывшего мужа. Как сообщает телеканал 78, семейная драма разыгралась вечером 13 апреля в одном из домов на проспекте Ветеранов в Красносельском районе.

Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина вместе с двумя мужчинами подъезжают к дому экс-супруга на разных авто — белой легковушке и черном микроавтобусе. Предполагаемые злоумышленники заходят в подъезд и на лифте поднимаются на нужный этаж.

Мать ребенка заходит в квартиру за ребенком, а двое мужчин ждут ее на площадке. В определенный момент женщина силой выволакивает девочку на лестницу. За ней тут же выбегает отец, которого «винтят» и удерживают на полу подельники вероятной похитительницы.

Петербурженка вместе с дочерью спускается на лифте на первый этаж. Девочка пытается сопротивляться, но справиться со взрослой женщиной ей не под силу. В результате раздетый ребенок оказывается на улице. Мать запихивает дочь в черный микроавтобус, за руль которого садится один из предполагаемых соучастников похищения, и они уезжают в неизвестном направлении. Второй мужчина неспешно садится в легковушку и также покидает место происшествия.

Пострадавший мужчина рассказал, пишет телеканал 78, что не живет с супругой с 2013 года, а в 2016-м пара развелась. Дочь по решению суда осталась жить с матерью, но в силу обстоятельств большую часть времени проводила у отца. Когда в отношении женщины возбудили уголовное дело из-за следов побоев на теле ребенка, девочка решила переехать жить к папе.

Мужчина уже обратился с заявлениями в Следственный комитет и полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге изрезанный ножом мужчина сбежал от похитителей через окно.

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