Видео: жительница Петербурга силой похитила дочь у бывшего мужа
Инцидент произошел вечером 13 апреля в одном из домов на проспекте Ветеранов.
Закрыть
Смотрите также:
В МВД Башкирии объяснили инцидент с задержанием детей в Нефтекамске
Видео: Кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане
Фура пробила ограждение и упала в Неву — видео
Водитель Hyundai спровоцировал аварию из пяти машин в Петербурге — видео
Видео: петербуржец устроил погром и совершил поджог в больнице
Эксклюзивные кадры обыска в квартире псевдоомбудсмена полиции
Момент ДТП с каршеринговым авто в Петербурге попал на видео
Видео: в Петербурге автомобиль каршеринга перевернулся после маневра
Видео: оконную раму выбило в результате взрыва газового баллона в петербургской квартире
Магазин медицинской одежды сгорел в жилом доме в Петербурге
Спасатели вытащили тонущую петербурженку из Невы
Видео: мужчина забрался по стене на второй этаж и спас детей из горящей квартиры
Пассажирский микроавтобус пробил ограждение и вылетел на «встречку» в Петербурге
Обстановка в иркутской колонии № 15 находится под контролем администрации
В ИК-15 под Иркутском идут столкновения спецназа и части заключенных
Тушение пожара в ангарской колонии № 15 ведется силами ФСИН
Пожар вспыхнул в иркутской колонии, где осужденные напали на сотрудника
Девочки-боксерши дали отпор напавшему на них мужчине в Курской области
СК возбудил второе дело после пожара в частном доме престарелых в Москве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard JAUBERT; 5-tv.ru
Жительница Петербурга силой похитила восьмилетнюю дочь у бывшего мужа. Как сообщает телеканал 78, семейная драма разыгралась вечером 13 апреля в одном из домов на проспекте Ветеранов в Красносельском районе.
Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина вместе с двумя мужчинами подъезжают к дому экс-супруга на разных авто — белой легковушке и черном микроавтобусе. Предполагаемые злоумышленники заходят в подъезд и на лифте поднимаются на нужный этаж.
Мать ребенка заходит в квартиру за ребенком, а двое мужчин ждут ее на площадке. В определенный момент женщина силой выволакивает девочку на лестницу. За ней тут же выбегает отец, которого «винтят» и удерживают на полу подельники вероятной похитительницы.
Петербурженка вместе с дочерью спускается на лифте на первый этаж. Девочка пытается сопротивляться, но справиться со взрослой женщиной ей не под силу. В результате раздетый ребенок оказывается на улице. Мать запихивает дочь в черный микроавтобус, за руль которого садится один из предполагаемых соучастников похищения, и они уезжают в неизвестном направлении. Второй мужчина неспешно садится в легковушку и также покидает место происшествия.
Пострадавший мужчина рассказал, пишет телеканал 78, что не живет с супругой с 2013 года, а в 2016-м пара развелась. Дочь по решению суда осталась жить с матерью, но в силу обстоятельств большую часть времени проводила у отца. Когда в отношении женщины возбудили уголовное дело из-за следов побоев на теле ребенка, девочка решила переехать жить к папе.
Мужчина уже обратился с заявлениями в Следственный комитет и полицию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге изрезанный ножом мужчина сбежал от похитителей через окно.
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?