В Пензе обнаружили тело задушенной 14-летней девочки

Инцидент произошел днем 23 мая в лесополосе на Тепличной улице.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Тело задушенной 14-летней девочки обнаружили в лесополосе в Пензе. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 23 мая в лесополосе на Тепличной улице в Первомайском районе.

Выяснилось, что подросток 22 мая ушла на прогулку и вечером домой не вернулась. По неподтвержденным данным, опубликованным в социальных сетях, родители девочки забили тревогу только на следующий день. Впоследствии тело погибшей было найдено неподалеку от магазина в лесном массиве. Эксперты нашли на шее у ребенка следы от удавки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Стражи порядка намерены установить причины произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

По информации 5-tv.ru, тело девочки нашли прохожие. Жители города рассказывают, что в этом месте постоянно собираются компании подростков и распивают алкогольные напитки. Бывали случаи и употребления наркотиков. Предварительно, погибшая девочка из неблагополучной семьи, неоднократно убегала из дома. 

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства неосвершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане отец нашел дома мертвых жену и сына.

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