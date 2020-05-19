Предположительно, женщина покончила с собой. На месте найдена записка.

В Татарстане отец нашел дома мертвых жену и сына

Фото: www.globallookpress.com

Тела восьмилетнего ребенка и его 38-летней матери найдены в республике Татарстан. Погибших обнаружил глава семьи. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла в квартире одного из домов в городе Альметьевске. Отцом были обнаружены тела мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38–летней матери, которая предположительно покончила с собой.

«В настоящее время ведется осмотр места преступления. Изъята записка, предположительно оставленная матерью мальчика», — говорится в сообщении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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