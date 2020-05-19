В Татарстане отец нашел дома мертвых жену и сына
Предположительно, женщина покончила с собой. На месте найдена записка.
Фото: www.globallookpress.com
Тела восьмилетнего ребенка и его 38-летней матери найдены в республике Татарстан. Погибших обнаружил глава семьи. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по региону.
Трагедия произошла в квартире одного из домов в городе Альметьевске. Отцом были обнаружены тела мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38–летней матери, которая предположительно покончила с собой.
«В настоящее время ведется осмотр места преступления. Изъята записка, предположительно оставленная матерью мальчика», — говорится в сообщении СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также
54%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?