В Ленобласти директор водоканала подозревается в превышении полномочий
Ущерб от действий предполагаемой злоумышленницы оценивается в 634 миллиона рублей.
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Фото, видео: URA.RU/ТАСС / Алексей Андронов, СК РФ
Директор МУП «Водоканал Кировского района» Ленинградской области подозревается в превышении должностных полномочий с ущербом более 630 миллионов рублей. Как сообщили в региональном СК, в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Следователи выяснили, что директор Водоканала накануне перехода предприятия в государственную собственность заключала экономически необоснованные договоры со сторонними организациями. При этом, администрация Кировского района Ленинградской области указанные сделки как учредитель не согласовывала.
«В результате умышленных преступных действий подозреваемой с неустановленными лицами в течение года создана кредиторская задолженность МУП „Водоканал Кировского района“ на сумму свыше 634 миллионов рублей», — сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Мария Добрынина.
По словам представителя ведомства, действия подозреваемой привели к искусственному образованию кредиторской задолженности перед организациями и к тому, что в отношении Водоканала было подано заявление о банкротстве.
В настоящее время на предприятии проводятся обыски и изъятие документации, подтверждающей преступную деятельность директора. Оперативные мероприятия проводятся совместно с ФСБ и полицией. Расследование продолжается.
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