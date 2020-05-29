Мошенников, продавших пенсионерам «прибор от COVID-19», нашли за сутки
Менеджеры фирмы продавали пожилым жителям Ленинградской области прибор, якобы защищающий от коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Меньше суток понадобилось следователям Ленинградской области, чтобы задержать мошенников, которые продавали пенсионерам прибор, якобы защищающий от коронавируса. Уголовное дело возбудили накануне — после сюжета, показанного в эфире нашего телеканала.
Как выяснилось, менеджеры фирмы из Петербурга торговали обычными озонаторами воздуха, только взвинтили цену в 10 раз. В результате потерпевшие платили по 30 тысяч рублей за устройство, которое стоит три тысячи и, конечно, не спасает от коронавируса.
Задержаны двое мужчин. В офисах фирмы прошли обыски, изъята документация.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники наживаются на пандемии?
Читайте также
32%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?