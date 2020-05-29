Мошенников, продавших пенсионерам «прибор от COVID-19», нашли за сутки

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Менеджеры фирмы продавали пожилым жителям Ленинградской области прибор, якобы защищающий от коронавируса.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Меньше суток понадобилось следователям Ленинградской области, чтобы задержать мошенников, которые продавали пенсионерам прибор, якобы защищающий от коронавируса. Уголовное дело возбудили накануне — после сюжета, показанного в эфире нашего телеканала.

Как выяснилось, менеджеры фирмы из Петербурга торговали обычными озонаторами воздуха, только взвинтили цену в 10 раз. В результате потерпевшие платили по 30 тысяч рублей за устройство, которое стоит три тысячи и, конечно, не спасает от коронавируса.

Задержаны двое мужчин. В офисах фирмы прошли обыски, изъята документация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники наживаются на пандемии?

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