Мошенников, продавших пенсионерам «прибор от COVID-19», нашли за сутки

Меньше суток понадобилось следователям Ленинградской области, чтобы задержать мошенников, которые продавали пенсионерам прибор, якобы защищающий от коронавируса. Уголовное дело возбудили накануне — после сюжета, показанного в эфире нашего телеканала.

Как выяснилось, менеджеры фирмы из Петербурга торговали обычными озонаторами воздуха, только взвинтили цену в 10 раз. В результате потерпевшие платили по 30 тысяч рублей за устройство, которое стоит три тысячи и, конечно, не спасает от коронавируса.

Задержаны двое мужчин. В офисах фирмы прошли обыски, изъята документация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники наживаются на пандемии?