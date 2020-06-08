Мать подозревается в убийстве троих детей в Калмыкии

Женщина подозревается в убийстве собственных детей в городе Элиста в Калмыкии. По предварительным данным, были обнаружены тела четверых человек — трое из них — дети.

Предположительно, после расправы над несовершеннолетними, женщина свела счеты с жизнью.

Обстоятельства трагедии и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын зарезал свою спящую мать в Петербурге.