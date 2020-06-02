19-летний приезжий задержан правоохранителями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сын зарезал свою спящую мать в Петербурге

Фото: picture alliance / Fotostand

Житель Саратовской области задержан правоохранителями по подозрению в убийстве собственной матери. Женщину зарезали ножом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в доме на Богатырском проспекте. В полицию поступило сообщение об убийстве в одной из квартир. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 42-летней женщины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний неработающий житель Саратовской области. По предварительным данным, гражданин убил свою мать ножом во сне на почве неприязненных отношений.

Правоохранителями на месте преступления изъяты два ножа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина зарезал сожительницу из-за ревности, а потом ударил ножом себя.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
Дженнифер Энистон продаст архивное фото для помощи в борьбе с коронавирусом
12:41
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
12:30
Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-торговли алкоголем в 2020-м
12:26
Врач предостерег о вреде чрезмерной дезинфекции рук
12:09
Морская дорога к Петербургу для судов стала безопаснее и заметнее
12:01
«Сыр не у нас на огороде поспел»: Галкин похвастался салатом из своих овощей

Сейчас читают

Почему порно полезно для женского организма?
Два затмения и ретроградные планеты. Что делать в богатом на явления июне?
Эмин опубликовал совместное фото с детьми на отдыхе в Анапе

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок