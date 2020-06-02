Сын зарезал свою спящую мать в Петербурге

Житель Саратовской области задержан правоохранителями по подозрению в убийстве собственной матери. Женщину зарезали ножом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в доме на Богатырском проспекте. В полицию поступило сообщение об убийстве в одной из квартир. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 42-летней женщины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний неработающий житель Саратовской области. По предварительным данным, гражданин убил свою мать ножом во сне на почве неприязненных отношений.

Правоохранителями на месте преступления изъяты два ножа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина зарезал сожительницу из-за ревности, а потом ударил ножом себя.