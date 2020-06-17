В Петербурге троих подростков задержали за серию грабежей

Троих подростков задержали полицейские в Петербурге за серию грабежей. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленники действовали в Красногвардейском районе Северной столицы.

Ночью 15 июня на улице Коммуны молодчики силой отобрали у 23-летнего петербуржца мобильный телефон и травматический пистолет. Потерпевший оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

Буквально через час на проспекте Косыгина подростки, угрожая похищенным оружием, угнали два велосипеда.

Через несколько часов предполагаемые преступники были задержаны стражами порядка. Выяснилось, что 17-летние и 16-летний злоумышленники нигде не учатся и не работают. Кроме того, двое из них являются фигурантами уголовных дел о краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемые были водворены в изолятор временного содержания. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге налетчики отобрали у частных инкассаторов почти десять миллионов.