В Петербурге налетчики отобрали у частных инкассаторов почти десять миллионов
Инцидент произошел утром 15 июня на проспекте Обуховской обороны в Невском районе.
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Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан, 5-tv.ru
Налетчики в масках совершили нападение на сотрудников частной инкассаторской службы в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области, инцидент произошел утром 15 июня в промзоне на проспекте Обуховской обороны в Невском районе.
Стражи порядка выяснили, что злоумышленники подбежали к инкассаторам сзади, избили их и похитили, предположительно, порядка десяти миллионов рублей. Грабители так спешили скрыться с места происшествия, что по пути в машину рассыпали часть наличных.
Известно, что частные инкассаторы не получили серьезных травм. В настоящее время полиция устанавливает личности подозреваемых и ведет их розыск. Другие подробности уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, угрожая продавцу гранатой, похитил три тысячи рублей.
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