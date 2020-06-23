Фото из квартиры в Москве, где были обнаружены пять новорожденных детей

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Василий Заика
Эксклюзив 2 829

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Фото из квартиры в Москве, где были обнаружены пять новорожденных детей

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/thomas kroeger

В распоряжении 5-tv.ru оказались фото из квартиры на Аргуновской улице на северо-западе Москвы, где были обнаружены пять новорожденных младенцев — граждан Китая. На кадрах видно, что жилое помещение завалено различными предметами обихода, одеждой и овощами.

В одной из комнат посередине организовано, предположительно, рабочее место — стол с двумя компьютерами.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье «Торговля людьми».

«По версии следствия, днем 23 июня 2020 года в квартире жилого дома расположенного по улице Аргуновской в городе Москве обнаружено пятеро младенцев. По предварительным данным, возраст которых приблизительно от 6 дней до 6 месяцев. Также в квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину случившегося. Выясняются личности родителей детей. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найденных в московской квартире беспризорных младенцев госпитализировали.

Фото из квартиры в Москве, где были обнаружены пять новорожденных детей

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СК РФ

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СК РФ

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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