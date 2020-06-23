Видео: Найденных в московской квартире беспризорных младенцев госпитализировали
По предварительной информации, возраст обнаруженных малышей от пяти дней до двух лет.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Обнаруженных в одной из московских квартир младенцев отправили в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, соцработники и сотрудники правоохранительных органов, прибывшие в квартиру на Аргуновской улице в СВАО Москвы, застали в жилище только няньку-китаянку, одну на пятерых малышей. Одному из детей, по предварительной информации, не более пяти дней от роду. Возраст остальных малышей от трех месяцев до двух лет.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице обнаружили квартиру с детьми, подготовленными к продаже. На всех малышей были составлены документы на китайском языке.
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